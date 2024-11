Anche quest’anno l’estate del Tirreno-Cosentino sarà all’insegna della grande musica, con la quarta edizione della ormai rituale kermesse musicale che vedrà tra gli ospiti Piotta, Marina Rei, Brusco, Scarda e i Meganoidi

Dal’11 al 13 agosto, il lungomare di Fiumefreddo Bruzio ospiterà la quarta edizione del Fiume Rock Music Festival (“FRMF”). Se la terza edizione ha movimentato migliaia di presenze da tutta la regione, la quarta si preannuncia ancora più ricca ed entusiasmante, sia dal punto di vista del programma musicale, con le esibizioni tra gli altri di Piotta, Marina Rei, Brusco, Scarda, i Meganoidi e Giorgio Canali, sia dall’entertainment generale dell’evento, che tutti i giorni partirà sin dal pomeriggio e si concluderà a tarda notte con gli after show – DJ Set dopo i concerti, per un concept “From Sunset to Sunrise”. Il tutto sempre accompagnato dall’area Food&Beverage, dal mercatino dell’antiquariato, da spettacoli di break dance, artisti di strada e da tante altre sorprese, per coniugare l’interesse di diverse generazioni.

Le parole degli organizzatori

«Abbiamo l’obiettivo di creare “divertimento a chilometro zero e a costo zero” per residenti e turisti» dichiarano gli organizzatori, «in una location suggestiva e facilmente accessibile ai piedi di uno dei Borghi più belli d’Italia».