Storia e arte rivivono attraverso la nuova edizione del Lamezia Summertime 2016 che si svolgerà fino al 26 agosto, nel Comune di Lamezia Terme, la quarta città della Calabria per estensione territoriale e numero di abitanti.



La manifestazione ha come scopo principale di rivitalizzare gli spazi storico-architettonici celati dall’oblio, facendone emergere le potenzialità latenti. Le piazze e i centri storici hanno rappresentato, sin dal passato e nel corso dei secoli, luoghi privilegiati di socializzazione e relazione umana, in occasione di momenti a carattere politico-religioso, commerciale e celebrativo.

Utilizzare piazze, centri storici, beni monumentali come location di eventi di spettacolo significa restituire ai cittadini e turisti luoghi ri-funzionalizzati, recuperando antichi rituali di socializzazione tramite nuovi e vecchi linguaggi artistici. Menzione particolare per l’Abbazia Benedettina di S. Eufemia che sarà lo scenario naturale per i quattro spettacoli di prosa in calendario con attori del calibro di Sebastiano Lo Monaco, Mario Zamma, Gianfranco Jannuzzo e Carlo Buccirosso.

L’iniziativa offrirà inoltre proiezioni cinematografiche all’aperto (con un Festival del Cinema muto musicato dal vivo); un galà mondiale di danze popolari con 4 gruppi Internazionali; il più grande Festival del Teatro in Strada del Sud Italia con compagnie Nazionali e Internazionali; 2 giornate all’insegna della degustazione delle eccellenze enologiche regionali accompagnate da reading teatrali.



Il progetto è realizzato dal Comune di Lamezia Terme, in collaborazione con Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia e Canterini Nicastresi in qualità di partner di progetto, finanziato dalla Regione Calabria con fondi Pac (Programma di azione e coesione) derivanti da rimodulazione interna ai Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali.