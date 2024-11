L’attore Peppino Mazzotta vestirà, per la terza stagione de “Il Cacciatore”, il ruolo di Nicola Calipari, l’ex agente segreto, di origini calabresi, morto in Medio Oriente durante le operazioni di salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena. Calipari era a Baghdad, il 4 marzo 2005 quando venne colpito dal fuoco da soldati statunitensi mentre si recava in macchina all'aeroporto di Baghdad.

L’anticipazione sulla serie, che ha fatto incetta diu premi, arriva da una nota dell’ufficio stampa della Rai che presenta la terza stagione in onda da mercoledì 20 ottobre in prima serata su Rai1.

“Il cacciatore” è una co-produzione Cross Productions e Beta in collaborazione con Rai Fiction, nel cast l’attore romano Francesco Montanari nei panni del magistrato protagonista, alla regia Davide Marengo per 5 puntate e Fabio Paladini per altre 4 che muoveranno le atmosfere create dal dop Davide Manca.

"Il Cacciatore 3", la trama

Dopo aver affrontato la nuova mafia corleonese, emergente ai primi anni ’90 e catturato Brusca, il procuratore Saverio Barone dovrà equilibrare la sua vita sospesa tra le minacce di morte che lo costringono in un bunker, il difficile rapporto con la figlia e l’arrivo di una nuova collega, interpretata da Linda Caridi. Nel mentre incontrerà proprio Calipari con cui instaurerà un rapporto speciale.

Lo scrittore ed ex magistrato Alfonso Sabella con il suo “Cacciatore di mafiosi”, traccia la rotta per la trasposizione per il piccolo schermo di Barone, suo alter ego, che si troverà adc affrontare una crisi personale molto dura con riflessi anche nella sfera personale.