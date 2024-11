COSENZA - "Il Piccolo Principe", scritto da Antoine de Saint-Exupèry, è senza alcun dubbio uno dei libri più conosciuti al mondo

COSENZA - "Il Piccolo Principe", scritto da Antoine de Saint-Exupèry, è senza alcun dubbio uno dei libri più conosciuti al mondo. Esso, infatti, inizialmente scritto per il mondo dei più piccoli, ha subito colpito con la sua sottile filosofia migliaia e migliaia di persone che ancora oggi hanno la loro versione sul comodino. Attualmente conta di 257 traduzioni tra lingue e dialetti e che si arricchirà di una nuova versione: quella cosentino-rendese. Il lavoro di traduzione, effettuato dal direttore artistico di Teatro Rossosimona Lindo Nudo è racchiuso in un libro intitolato "U Principicchiu", che, in prossimità di essere pubblicato presso la Rubbettino editore, vedrà la messa in scena al Piccolo Teatro dell'Università della Calabria. Le date dello spettacolo sono programmate per il 10,11 e 12 maggio, all'interno della rassegna "Passato, Presente, Futuro". Lindo nudo parteciperà in veste anche di protagonista e gli spettatori saranno accompagnati dalle musiche di Giuseppe Oliveto.