Nei giorni scorsi presso il Centro Visita del Cupone del Corpo Forestale i ragazzi dell'istituto Bernardino Telesio di Camigliatello, insieme al personale dell'Ufficio territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato di Cosenza hanno allestito il primo albero di Natale del Centro visita. L'albero, simbolo di rinnovamento e rinascita, appositamente realizzato dal personale operaio in servizio presso il suddetto Centro, "diverso" e particolare nella sua semplicità, è stato allestito dai ragazzi dell'Istituto che, con amorevole cura, hanno realizzato per l'occasione diverse tipologie di addobbi.



In questa armoniosa cornice natalizia, ad arricchire ulteriormente questa giornata è stata la collocazione di un cucciolo di capriolo all'interno di un recinto faunistico. Il cucciolo è stato consegnato i primi di maggio al personale forestale del Centro Visita da due turisti che, ritenendo erroneamente che lo stesso fosse stato abbandonato, lo hanno prelevato nei dintorni de lago Cecita.





Accudita e nutrita per diversi mesi , non è stata più possibile la sua reimmissione in natura per via dell'imprinting acquisito dallo stretto contatto con l'uomo. Mary, questo il nome datole, vivrà all'interno del recinto accudita dalle amorevoli cure del personale del Corpo Forestale dello Stato e circondata dagli sguardi curiosi e indiscreti di grandi e piccini.