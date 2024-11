È stata denominata ‘Progetto Arcobaleno - Sport for Africa’ l’ iniziativa promossa da Vittoria Bacher e dal Consigliere Nazionale del CONI Pino Abate volta a promuovere l’attività sportiva dei piccoli ospiti della diocesi di Machakos, in Kenya, fondata dall’associazione cosentina Stella Cometa e guidata da Don Battista Cimino.

Lo sport come strumento di formazione personale, aggregazione, prevenzione. Lo sport, come gioco per far tornare il sorriso ai bambini meno fortunati. Nasce il “Progetto Arcobaleno - Sport for Africa”, un’iniziativa, presentata all’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Castrolibero, nata dalla collaborazione del mondo della scuola, delle associazioni e del Coni regionale e nazionale. Ai bambini della diocesi di Machakos, in Kenya, sono state donate divise e attrezzature sportive.

Decisivo nella riuscita dell’iniziativa l’intervento dell’insegnante di scuola primaria, Vittoria Baker, che dopo alcuni viaggi in Africa, ha deciso di sposare la causa di Don Battista Cimino, missionario e fondatore dell’associazione cosentina Stella Cometa. Far giocare questi bambini significa allontanarli dalla strada, così afferma, l’insegnante-volontaria.

Rossana Muraca