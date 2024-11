Il coreografo dell’ultimo videoclip di Francesca Michielin è calabrese. Si chiama Dario Lupinacci, ha 38 anni e dietro di sé ha già un curriculum importante come danzatore.

Da ballerino professionista a coreografo di successo, il passo è breve. Una vita consacrata alla danza. È appena maggiorenne quando decide di lasciare Luzzi, piccolo paesino in provincia di Cosenza, e trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno. Da lì una carriera in ascesa, viene apprezzato sia in teatro che in tv. Balla nei maggiori show televisivi di Rai e Mediaset ma sono le esperienze internazionali come la tournée mondiale con “Notre Dame De Paris” e il “Cirque du Soleil” a segnarne maggiormente la crescita artistica. Oggi la sua carriera da coreografo è agli inizi e già promette bene.

Il video di “Tropicale” di Francesca Michielin in rotazione da soli 10 giorni è già vicino alle 300mila visualizzazioni su YouTube. Merito anche del movimento fluido e coinvolgente del corpo di ballo coordinato da Dario, che ha ricreato per la cantante l’atmosfera di una festa caotica e rumorosa, variopinta e tropicale. I protagonisti del videoclip hanno gli stessi colori dei tre triangoli del logo dell’album 2640 uscito per Sony Music: rosso, blu e verde a simboleggiare vulcano, mare e montagna e ancora comunicare, ascoltare e immaginare. “Tropicale” rappresenta così la sintesi di queste tre anime raccontate nei precedenti brani di successo “Vulcano”, “Io non Abito al Mare” e “Bolivia”(che già hanno totalizzato 22 milioni di stream su Spotify).

In “Tropicale” Francesca Michielin canta “Sembra carnevale e io un coriandolo nel mare” e si fa coinvolgere dal ballo, eseguendo parti della coreografia. Una coreografia firmata dal calabrese Dario Lupinacci.