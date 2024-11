Sarà una vera e propria avventura quella che è pronto a vivere il nefrologo soveratese Giovanni Mazzitello, unico calabrese che farà parte di un gruppo di 6 professionisti di altre regioni italiane che il 10 giugno partirà alla scoperta della tribù Koroway, in Papua Nuova Guinea, una delle mete più affascinanti per gli amanti dell’avventura.

«Ma come è nata questa idea? Frequento un forum di viaggi e avventura, ho già fatto parecchi viaggi del genere - racconta Mazzitello - è così che ho conosciuto, ancora non personalmente, altri appassionati come me con i quali abbiamo organizzato il viaggio. Io sarò il medico di questa spedizione». Nel gruppo ci sono anche Macro Cuomo, napoletano, che sarà il team leader, A. O., un etnologo di Como, Federico Destro poliziotto di Belluno, Luigi Riccardi, esperto di sopravvivenza di Milano e Katia Lippi di Sondrio.

Dunque sarà un viaggio alla scoperta degli usi e dei costumi di un popolo che vive sugli alberi, nella foresta della remota Papua Indonesiana. «Poche persone si spingono fino a lì - prosegue Giovanni Mazzitello - noi vivremo insieme a questa tribù che tradizionalmente costruisce le case sulle cime degli alberi, anche a 50 metri di altezza. Una casa può ospitare una famiglia di circa 8-15 persone. Noi andremo a caccia e a pesca con loro, impareremo come vivono e documenteremo questa straordinaria esperienza».