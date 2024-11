La sede della Lega nazionale dilettanti Calabria Figc di Catanzaro ha ospitato la prima parte del service distrettuale, tema di studio nazionale Lions per il corrente anno sociale, “Un Calcio al Bullismo" organizzato dal Lions Club Squillace Cassiodoro. In apertura il presidente Giacomo Mannino ha inteso ringraziare tutti gli enti che in splendida sinergia d’intenti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Lega, Us Catanzaro 1929, Associazione italiana arbitri Catanzaro, sponsor, squadre di calcio esordienti Us Catanzaro, Asd Aquile Catanzaro e Asd Giovanile Catanzaro.

Nel corso dei lavori Mannino ha sottolineato l'importanza di una maggiore comunicazione “educativa” sia degli adulti verso i giovani ma anche da parte dei giovani rispetto agli adulti. Frank Mario Santacroce, responsabile gestionale settore giovanile Us Catanzaro e segretario del Corecom, ha invitato i ragazzi a porre molta attenzione all’uso dei social network poiché «l’invio di un post, di un’immagine o di un video - ha spiegato ai presenti - provoca un’indelebile traccia sul web che può produrre effetti devastanti nella vittima».

Caterina Scarpino, responsabile della X Circoscrizione del service distrettuale “Un calcio al bullismo” ha poi esortato in maniera energica i ragazzi a denunciare i fatti di bullismo non avendo alcun timore di non essere ascoltati. La neuropsichiatra infantile Maria Caterina Anoia nel suo coinvolgente dialogo con i ragazzi ha chiesto loro di contrapporre alla parola, e quindi al fenomeno bullismo, i valori quali solidarietà amicizia e lo stesso spirito di squadra che li lega nello sport.

E' stata poi la volta di Francesco Pugliano, presidente di Zona 22 Lions e delegato del Governatore del Distretto 108 Ya, che ha concluso il partecipato evento complimentandosi con il lavoro svolto e rivolgendo ai ragazzi l’appello di perseguire i valori dello sport anche nella vita di tutti i giorni. Dopo l’incontro, per la gioia dei ragazzi, è stato disputato un quadrangolare di calcio. L’evento continuerà il primo dicembre quando, grazie all’Us Catanzaro 1929 e al Lions Club Squillace Cassiodoro, tutti i ragazzi partecipanti al quadrangolare potranno assistere alla partita di calcio di serie C Catanzaro-Ternana allo Stadio Nicola Ceravolo.