I ricavati andranno a sostenere gli studi sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. Ecco le tappe in Calabria

Un “cuore” di cioccolato per aiutare la Ricerca. Sabato 16 e domenica 17 dicembre in più di 3.500 piazze in tutta Italia sarà possibile, con una donazione minima di 12 euro per la versione extra fondente o al latte e di 15 euro per la versione limitata alla gianduia, ricevere un Cuore di cioccolato, e rispondere "presente" alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon.

In Calabria – riporta l’Ansa - saranno allestiti banchetti a Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e in molti comuni delle rispettive province. Qui i Cuori di cioccolato saranno distribuiti grazie ai volontari di Fondazione Telethon, Avis, Uildm, Anffas, Unpli e Associazione nazionale bersaglieri.

Sarà anche possibile partecipare alla campagna come volontario e aiutare a distribuire il Cuore di cioccolato telefonando al numero 06.44015758 oppure scrivendo all'indirizzo volontari@telethon.it. Sarà possibile inoltre richiedere il Cuore di cioccolato direttamente sul sito di Fondazione Telethon.