Contestazioni a prezzo di svendita. È stato ridotto da dieci a un euro il costo del “pass invettiva” che potrà essere acquistato, come supplemento al biglietto d'ingresso, da chi assisterà ai quattro spettacoli che Beppe Grillo terrà in Calabria a partire da stasera. Lo show di Grillo è intitolato Insomnia - Ora dormo! Il “pass invettiva” consentirà a chi lo acquisterà di interloquire con Grillo, rivolgendogli anche eventuali contestazioni. Chi lo vorrà, sempre allo scopo di contestare Grillo, avrà anche a disposizione dei mandarini che potrà trovare all'ingresso del teatro.

Lo spettacolo di stasera si svolgerà alle 21 al teatro Metropol di Corigliano-Rossano. Le altre tappe calabresi dello spettacolo di Beppe Grillo sono in programma martedì, mercoledì e giovedì, rispettivamente, al teatro Politeama di Catanzaro, al Cilea di Reggio Calabria ed al Garden di Rende.