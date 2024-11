Si tratta del diciannovenne Antonio Fuoco, di Cariati, nel cosentino. Per Antonio si tratta di un debutto assoluto in un test ufficiale di Formula Uno

La sessione di test che avrà luogo sul circuito di Spielberg la settimana successiva al Gran Premio d’Austria vedrà Antonio Fuoco guidare per la prima volta la SF15-T. Per il 19enne calabrese, pilota della Ferrari Driver Academy, si tratterà anche del debutto assoluto in un test ufficiale di Formula Uno: la sua presenza è prevista nel primo dei due giorni, martedì 23 giugno, per lasciare poi la guida ad Esteban Gutiérrez, terzo pilota della Scuderia Ferrari. Per Antonio, attualmente impegnato in GP3, un’opportunità importante nell’ambito del programma che la Scuderia ha messo a punto per aiutare la carriera dei giovani piloti.

Antonio Fuoco è nato a Cariati (Cosenza) il 20 maggio 1996 ed ha debuttato nei campionati di kart a soli 4 anni.