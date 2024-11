Musica e slogan per le vie del centro reggino per richiamare l’attenzione sulla necessita di tutelare ‘i diritti e la libertà civile’

Un migliaio di persone hanno partecipato ieri al gay pride a Reggio Calabria, ultima tappa dell'Onda pride che ha mobilitato 15 città in difesa dei diritti. Un corteo colorato, con musica e slogan, ha percorso le vie del centro per richiamare la necessità di tutelare "i diritti e la libertà civile", come ha detto Lucio Dattola, presidente dell'Arcigay I due Mari. "Questo - ha detto - non è solo un momento di rivendicazione, è un insieme di sensibilità a difesa di ogni libertà". (ANSA)