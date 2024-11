“Lassalo” è il nuovo singolo del cantautore calabrese Michele Ligarò che fa parte dell'album “Nnammurato e Napule”, lavoro interamente dedicato a Napoli e alla sua grande storia musicale. È il terzo in uscita dopo "Figlie do mare", cantata con Antonio Ottaiano, principe indiscusso della sceneggiata napoletana, e "Nnammurato e Napule", un omaggio puro alla città partenopea. «Con questo brano - ha detto il catanzarese Ligarò - ho voluto unire la classica melodia napoletana al mio modo di cantare di sempre. "Lassalo" è il brano che più di tutti sento mio e per questo motivo l'ho voluto girare nei luoghi in cui sono cresciuto».

Dopo l'uscita del brano sul canale ufficiale youtube di Ligarò, tanti sono stati i riscontri positivi: «Sono contento - ha affermato –, l’apprezzamento da parte della gente è il più grande riconoscimento che un artista possa avere. Per questo voglio ringraziare tutta la comunità di Cropani che mi ha accolto con grande entusiasmo durante le riprese e posso affermare senza ombra di dubbio che girare questo video in una città cosi storica e bella ha finito per impreziosire il mio lavoro». Al video hanno preso parte anche la modella lametina Silvia Iuliano e Davide Laudari.