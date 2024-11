L'associazione GianMarco De Maria nasce a Cosenza più di un decennio fa con lo scopo di aiutare i bambini ricoverati all'Ospedale civile dell'Annunziata e le loro famiglie. Si tratta di una Associazione di volontariato ospedaliero, ma non solo. Svolge prettamente la sua attività nel Dipartimento materno infantile del nosocomio Bruzio, riconosciuto Polo di Eccellenza Pediatrico calabrese. Tanti i gruppi dei volontari che fanno parte dell'Associazione: Camici Colorati, Clown Cucusettete, Formichine, Con Mamma e Papà, Donatori di sangue e laboratorio di Idee e poi il gruppo che si occupa della Casa di Giusi, la struttura di accoglienza gratuita messa a disposizione dei familiari dei piccoli ospiti del dipartimento materno infantile dello S.O. dell’Annunziata.

Molteplici i servizi che offre l'associazione, impegnati in essa oltre cento volontari tra le corsie dell’ospedale cosentino e la Casa di Giusi. Numerosi gli eventi organizzati dall'Associazione, l'ultimo a sostegno del progetto di accoglienza "Come a casa con mamma e papà" per la riqualificazione della nuova area pediatrica dell'Ospedale di Cosenza. Sarà uno spettacolo all'insegna dell'allegria. Il prossimo 22 dicembre dunque, alle ore 20,30, tutti al teatro Rendano di Cosenza per la serata di beneficenza. Sul palcoscenico del teatro cittadino, ospiti illustri tra i quali il comico Gianni Testa.