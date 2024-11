Quest’anno al reality l’Isola dei famosi, ci sarà anche la catanzarese Paola Caruso, che sbarca insieme ai suoi compagni di avventura all’Isola desnuda

Ci sarà anche una naufraga di origini catanzaresi all’Isola dei Famosi, il reality in onda su Canale 5. Si tratta della 27enne Paola Caruso, meglio nota come la “bonas” di “Avanti un altro”, il fortunato programma condotto da Paolo Bonolis, a cui ha partecipato come concorrente per poi diventare un ospite fisso, grazie al suo modo di ridere tutto particolare. Sbarca sull’Isola Desnuda insieme ad altre due donne e tre uomini (l’imprenditore Matteo Cambi, l’attore e modello Andrea Preti e il pugile Giacobbe Fragomeni). I sei concorrenti mireranno a raggiungere l’Isola principale dove ci sarà posto solo per altri quattro. E a sceglierli saranno i dieci naufraghi di Cayo Paloma che, tramite dei filmati, decideranno chi potrà raggiungerli.

Per la procace Paola Caruso, che in passato è stata anche concorrente di Miss Italia, conquistando la fascia di Miss Moda Mare Triumph Calabria, e corteggiatrice di Uomini e Donne, con una laurea in Giurisprudenza nel cassetto, quello dell’Isola dei famosi sarà un altro traguardo da raggiungere. Insieme ai suoi compagni d'avventura, dovrà non solo sfidare la fame, ma anche l'imbarazzo, dal momento che non avrà a disposizione alcun capo d'abbigliamento. Pare infatti che quest'anno i "desnudi" saranno davvero senza veli.