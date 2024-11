È terminata nel migliore dei modi l’avventura delle affascinanti donne calabresi in competizione per contendersi l’ambito scettro di “Miss Mamma Italiana 2018”. A vincere il titolo nazionale è stata Natasha Fato di Marano Marchesato, mentre mamma ‘glamour’ è stata insignita Elena Russo di Corigliano Rossano. Un prestigioso risultato per il territorio calabrese, che premia le bellezze locali e l’impegno profuso dagli organizzatori in questa regione.





Dallo scorso 28 giugno al primo luglio, il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato le fasi finali dell’edizione n. 25 di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza – simpatia con marchio registrato, riservato a tutte le mamme aventi un’età compresa tra i 25 ed i 45 anni. “Miss Mamma Italiana” (primo concorso in Italia dedicato alla figura della mamma) è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, conduttore della manifestazione.



A curare il concorso per la regione Calabria sono Mimmo Luzzi, manager artistico coriglianese con una ormai lunga e consolidata esperienza nel settore, e Anna Celestino, coriglianese di nascita ma cosmopolita per professione, nota ed apprezzata curatrice d’immagine già presente in importanti contesti nazionali quali il Festival di Sanremo e Miss Italia.



Sono state oltre mille le mamme partecipanti a più di 100 selezioni che si sono tenute in ogni regione d’Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno fino al primo week end di giugno di quest’anno. La serata finale è stata trasmessa in diretta su TeleRomagna ed in streaming sul sito internet di TeleRomagna e sul sito internet di Miss Mamma Italiana. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” - Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.