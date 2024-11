Lo spettacolo con Carlo Buccirosso sbarca al teatro Politeama

Domani 16 marzo, al teatro Politeama di Catanzaro andrà in scena la commedia “Una famiglia quasi perfetta”, scritto diretto e interpretato da Carlo Buccirosso e affiancato, tra gli altri, da Rosalia Porcaro. Una famiglia quasi perfetta mette in scena la vita di un affermato psicologo e di un’insoddisfatta casalinga che sembrano vivere in armonia insieme al proprio figlio preso in adozione all’età di sei anni fino all’arrivo improvviso del padre naturale del bambino che recrimina la paternità di suo figlio. La vicenda diverte trattando uno degli argomenti più delicati della cronaca recente con grande leggerezza, trasmettendo al pubblico anche qualche agrodolce considerazione sulla società odierna. Buccirosso è un attore, regista e commediografo napoletano, noto per la sua collaborazione in vari progetti con Vincenzo Salemme e ha definito lo spettacolo una normale vicenda sulle difficoltà che comportano un’adozione, ma che a causa del disordine legislativo, della mancanza di una quotidiana tutela del cittadino e alla presunzione di convenienza che regna in Italia rischierà di trasformarsi in una normale tragedia quotidiana.