Nel corso dell’evento, a cui parteciperà il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il maestro orafo Michele Affidato sarà nominato testimonial Unicef per la Calabria

Il prossimo giovedì 10 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone, si terrà l’incontro “#protezionedeiminori_3.0, conversazione con Nicola Gratteri” per parlare dei problemi dell’infanzia in Italia e nel mondo: dallo sfruttamento del lavoro minorile, al fenomeno dei bambini rifugiati e migranti, alla sicurezza in rete, ai matrimoni precoci.

All’evento, organizzato dal Comitato Regionale Unicef della Calabria e moderato dalla giornalista Rai Maria Elena Scandaliato, parteciperanno il presidente dell’Unicef Italia Giacomo Guerrera e Nicola Gratteri, magistrato, saggista e procuratore della Repubblica di Catanzaro. Nel corso dell’evento, il maestro orafo Michele Affidato sarà nominato testimonial Unicef per la Calabria.

“In tutto il mondo i bambini si trovano ad affrontare una vera e propria epidemia di violenza: in zone di guerra, nei paesi in via di sviluppo, ma anche qui a casa nostra. Bambini picchiati, sfruttati, abusati, in fuga da violenza e povertà”, ha dichiarato il presidente Guerrera. “È proprio a favore di questi bambini che come Unicef ogni giorno portiamo avanti il nostro lavoro affinché i loro diritti vengano rispettati. Questi bambini rappresentano il futuro di tutti noi ed è nostro dovere proteggerli.”

La manifestazione si svolgerà alla presenza di autorità civili, militari e religiose, del Presidente regionale dell’Unicef Calabria Francesco Samengo, della segretaria del Comitato regionale Unicef Calabria e presidente del Comitato provinciale Unicef di Cosenza Paola Bianchi, della Presidente provinciale dell’Unicef Crotone Donatella Intrieri e della segretaria provinciale dell’Unicef Crotone Maria Francesca Puccio.