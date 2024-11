Fanno parte del primo lotto delle residenze previste. 300 le richieste. Prevista una graduatoria

CATANZARO - Sono 120 i posti letto di cui si compone il primo lotto delle residenze per gli studenti dell'Universita' Magna Graecia che a breve saranno consegnate agli aventi diritto. Ne da' notizia un comunicato. "A seguito della soppressione dell'A.R.D.I.S. e del passaggio di competenze all'Ateneo di Catanzaro, l'affidamento dei servizi relativi al Diritto allo Studio - si legge - e' stato trasferito alla Fondazione Universita' Magna Graecia per effetto di un'apposita Convenzione tra UMG e FUMG. Dalla data di stipula di quest'ultima, l'impegno della Fondazione UMG sul fronte del Diritto allo Studio e' stato massimo. Attualmente, sono 300 gli studenti che hanno inoltrato apposita richiesta in relazione agli alloggi universitari".



La Fondazione UMG rende noto che "nell'immediatezza, considerata la disponibilita' di 120 posti letto, si procedera' a garantire l'alloggio ai primi 120 aventi diritto presso le residenze che sorgono alle spalle del Campus "Salvatore Venuta", ma che si continuera' nell'attivita' di ricerca di strutture idonee per garantire, nel piu' breve tempo possibile, il diritto anche ai rimanenti 180 studenti. Nonostante il poco tempo a disposizione, a seguito della Convenzione che ha cristallizzato il passaggio delle competenze del Diritto allo Studio dall'Ardis all'Universita', la Fondazione UMG ha prontamente affrontato ogni aspetto collegato alla garanzia del Diritto allo studio".

Nello specifico, si fa rilevare, "sul fronte alloggi universitari i vertici della Fondazione UMG hanno gia' incontrato il Sindaco della Citta' capoluogo ed il delegato comunale per il rapporti con l'Universita', una rappresentanza delle associazioni di proprietari di immobili e commercianti interessati al rilancio del centro storico, costruttori ed operatori del settore edilizio ed immobiliare che operano nella citta' di Catanzaro al fine di trovare una soluzione per gli studenti. Pur non avendo avuto, allo stato, questa attivita' di ricerca esito positivo, al fine di dare immediata risposta agli aventi diritto la Fondazione UMG - e' scritto - sta tentando di individuare realta' immobiliari che rispondano ai criteri dettati dalla Legge, nel rispetto degli standard in termini di dimensione dello stabile ed a condizioni economiche vantaggiose per gli studenti, anche in aree gia' collegate o facilmente collegabili al Campus universitario".