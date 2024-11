L’Uniter compie i suoi primi 34 anni. Le attività didattiche e i laboratori si terranno presso la sede dell’Isas, a Cosenza nei pressi di piazza Europa

L’Uniter, l'Università della Terza Età di Cosenza riprenderà le sue attività previste per l’anno accademico 2016-2017, in questa settimana. E' il 34esimo anno di vita per l’Uniter , da quando nel 1983 venne istituita.

All'incontro settimanale del Corso comunitario in cui vengono trattati temi d’attualità di carattere personale e sociale, previsto ogni giovedì alle 16 , si aggiunge l’offerta didattico-formativa specialistica strutturata in diversi ulteriori corsi: Diritto e famiglia, Disegno e pittura, Filosofia esperienziale, Francese, Storia, Informatica, Inglese, Letteratura italiana, Medicina e benessere, Psicologia e scienze dell’educazione e i laboratori: Ambientale, Musicale e Teatrale.

Le attività didattiche e i laboratori si terranno presso la sede dell’Isas, a Cosenza in via Colletta 4 nei pressi di piazza Europa. Gli incontri del Corso comunitario si svolgeranno invece presso la sala don Luigi Rogliano della parrocchia di Loreto di Cosenza.