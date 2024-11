Il concerto dei due noti artisti pevisto il 15 luglio. Messi a disposizione oltre 1500 posti auto

Venerdì 15 luglio infatti ci saranno i due grandi eventi che segneranno l’estate calabrese: il primo è l’inaugurazione della Summer Arena, appunto, una struttura idonea ad ospitare le grandi manifestazioni dal vivo, che mancava nella nostra regione; il secondo è il concerto di J-Ax e Fedez che taglieranno il nastro musicale dell’Arena con la loro unica data in Italia, scelta volutamente dagli stessi due rapper che hanno preferito lanciare il loro prossimo tour, previsto nell’inverno 2017, proprio dalla Calabria.



Una scelta che può inorgoglire la nostra terra, e prima ancora la Esse Emme Musica di Maurizio Senese: J-Ax e Fedez hanno voluto che l’agenzia calabrese si occupasse sia dell’organizzazione del concerto del 15 luglio, si dell’intera produzione della serata, dimostrando di riporre grande fiducia nel lavoro del promoter. Fiducia che Senese spera di riuscire a ricambiare con una grande risposta di pubblico, oltre che, da parte sua, con un’organizzazione perfetta della manifestazione.



In realtà già si prevedono grandi numeri per l’evento, che sta richiamando una notevole partecipazione di pubblico proveniente da ogni parte d’Italia: «Un primo dato sicuro lo abbiamo – ha avuto modo di affermare lo stesso Maurizio Senese -, con questo evento siamo riusciti a promuovere turisticamente il nostro territorio. Gli alberghi sono pieni da mesi e ci aspettiamo un ritorno economico notevole anche per quanto riguarda gli esercizi commerciali».



Per chi arriva da fuori Soverato, l’uscita consigliata per accedere al meglio alla Summer Arena, al campo Marino, è quella di Soverato Sud, dove, all’ingresso del centro abitato saranno messi a disposizione tutti i parcheggi disponibili della zona, oltre a quelli sparsi per la città: sono quelli del Palazzetto e a cinquecento metri di distanza quelli del Liceo scientifico, per un totale di 1500 posti auto; per quanto riguarda i pullman potranno essere utilizzati i parcheggi dell’area della ferrovia Calabro-lucana.