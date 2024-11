Sabato alle 21 su LaC la seconda puntata di A Sangue Freddo tratterà il caso di Carmine Tripodi, giovane comandante dei Carabinieri ucciso dalla 'ndrangheta nell'85.I tre sicari verranno individuati in seguito alle indagini. Ma all'epoca mancavano i mezzi tecnologici ora disponibili e il processo non ebbe seguito. I tre furono rilasciati

Un commando di tre sicari, uno dei quali minorenne, costringe l'auto del Brigadiere Tripodi a fermarsi. È la sera del 6 febbraio del 1985. Lui si rende conto del pericolo e infatti il suo corpo verrà ritrovato con in grembo la pistola d'ordinanza con la quale il Comandante della stazione di San Luca aveva esploso contro i propri aggressori, sei dei quindici colpi disponibili, prima di perdere la propria vita.

I tre sicari verranno individuati in seguito alle indagini. Individuati e arrestati. Ma all'epoca mancavano i mezzi tecnologici ora disponibili e gli indizi non poterono essere confermati da prove certe. Per questo motivo il processo non ebbe seguito e i tre furono rilasciati.

Restava così impunito l'omicidio del Comandante Carmine Tripodi, la prima vittima di un'esecuzione di 'ndrangheta contro un esponente dello Stato.

Verità senza Giustizia - l'omicidio del Comandante Carmine Tripodi, seconda puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo, in onda sabato 16/4 e domenica 17/4 alle 21.00, su LaC, canale 19 del digitale terrestre ricostruirà i fatti di quegli anni. Ospiti esclusivi il sostituto procuratore Ezio Arcadi, il Comandante Cosimo Sframeli e Luciana Careri, all'epoca dei fatti fidanzata del Brigadiere Tripodi e ora impegnata nella conservazione della memoria di quegli anni.

Rivedi la prima puntata....