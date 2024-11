Sabato 14 febbraio alle ore 17:00 al Sistema Bibliotecario Vibonese avrà luogo la presentazione del volume 'Angela Napoli, l'antimafia dei fatti', libro intervista a cura di Orfeo Notaristefano

Oltre l’intervento dell’autrice, l’on. ANGELA NAPOLI (Consulente Parlamentare Antimafia e Presidente Associazione RISVEGLIO IDEALE) , sono previsti l’introduzione dell’ avv. GIOVANNA FRONTE (Coordinatore Risveglio Ideale Vibo) i saluti del dr. GILBERTO FLORIANI (Direttore Sistema Bibliotecario Vibonese) e gli interventi del dr. MICHELE FALCO (Editore), di mons. GIUSEPPE FIORILLO (Arciprete Emerito Duomo di San Leoluca e Coordinatore LIBERA Vibo), della dott.sa MARISA MANZINI (Sostituto Procuratore della Procura Generale di Catanzaro) e del dr. ORFEO NOTARISTEFANO (Giornalista Scrittore).



Coordina l’incontro il dr. PIETRO COMITO (Direttore Responsabile di LaCNews24)



Sotto forma di intervista, il libro è un dossier impressionante di atti parlamentari e iniziative a favore dei territori in cui Angela Napoli ha combattuto in prima persona contro la ’ndrangheta e le altre mafie per la Legalità e la Giustizia. Il suo è un impegno costante nell’Antimafia dei fatti, agli antipodi di quella parolaia, di parata e inconcludente. Gli episodi di vita vissuta e i documenti riportati attengono a un arco temporale di oltre vent’anni: emerge così la sua attività nella Commissione Parlamentare Antimafia e nelle tante realtà critiche dell’Italia, nonché il contributo che ha dato a livello internazionale.



Il curatore: 63 anni, giornalista professionista, calabrese. Laureato in Sociologia, collabora con la Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri) ed è fondatore del network Verso sud. La stima che nutre per la figura di Angela Napoli e l’amicizia per la sua persona lo hanno spinto ad approfondire la sua storia e realizzare questo libro intervista per illustrare la sua ampia attività parlamentare e regionale di lotta alla ‘ndrangheta.



ANGELA NAPOLI: Nata a Varallo (VC), è residente a Taurianova (RC). Laureata in Matematica, ha insegnato ed è stata Preside di scuola. Deputata dal 1994 al 2013, è stata componente delle Commissioni Parlamentari Permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente. Oggi è presidente dell’Associazione politico-culturale Risveglio Ideale della quale ne è la fondatrice.