Concerti e spettacoli all'insegna divertimento: è tutto pronto per la seconda edizione del Festival del Mar, l’evento organizzato dall’Associazione Stella Polare e prodotto dal Gruppo Pubbliemme

È tutto pronto per il Festival del Mar, la manifestazione giunta alla sua seconda edizione, un Evento Unico fortemente voluto dall’Associazione Stella Polare che aggrega i commercianti del luogo, che quest’anno vede coinvolto il Gruppo Pubbliemme che produrrà l’evento. Dal 29 luglio al 2 agosto 10 gruppi musicali provenienti da tutta la Calabria si alterneranno nella suggestiva cornice del lungomare di Vibo Marina, in Piazza Satriani.

La musica popolare calabrese incanterà e allieterà le nostre serate estive. Questo il programma:

· 29 luglio: Antigua e Sonu d'amuri



· 30 luglio: Suddanza e Meridiem



· 31 luglio: Cerseyo e Eliakos



· 1 agosto: Nemea e Almagreka



· 2 agosto: Band Versud e Tarantanuovasound

E ancora esposizioni, sagre, mercatini ed eventi per giorni all'insegna della musica e del divertimento.

**Tutte le serate saranno trasmesse in esclusiva solo su LaC Tv, sul canale 19 del digitale terrestre (in hd 519). Anche in streaming su www.lactv.it