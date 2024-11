La serata sarà condotta dalla giornalista di LaC Patrizia De Napoli. Premi a chi ha promosso il territorio, a chi ha scelto di tornare in Calabria e a chi dà il suo contributo alla comunità

L’appuntamento è sabato 9 settembre alle 19, all’Auditorium dell’Istituto Amerigo Vespucci di Vibo Marina.

La decima edizione del Premio Porto Santa Venere avrà come sempre la formula di un talk show, con il racconto di tre storie legate alla realtà di Vibo Marina e alla sua identità, per parlare di lavoro e sviluppo, per conoscere e promuovere il territorio.

In questa edizione saranno premiati il direttore di un importante stabilimento del luogo che guarda allo sviluppo ed all’innovazione, una donna che ha scelto di ritornare in Calabria, un chirurgo impegnato a ridurre l’emigrazione sanitaria e sostenere la donazione di organi, un servizio specialistico di prevenzione e soccorso attivo nel porto di Vibo Marina da quasi quarant’anni.

Il premio è un bassorilievo creato in esclusiva dall’artista Antonio La Gamba.

Si esibiranno molti giovani talenti musicali come Simon Stanganello al pianoforte, Andrea Mignolo alla chitarra e violino, Rita Cannavivo al violino e pianoforte, coordinati dal professor Andrea Mamone dell’Istituto Vespucci di Vibo Marina.