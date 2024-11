Il presidente della Provincia di Vibo rilancia l’idea del segretario nazionale della Cisal, Franco Cavallaro: una fondazione benefica per ricordare il senatore Murmura.

Vibo Valentia – “L’iniziativa lanciata dal Segretario Generale della Cisal, Franco Cavallaro, di pensare alla realizzazione di una Fondazione per ricordare la figura del senatore Tony Murmura, è interessante e rappresenta un primo e significativo riconoscimento, da parte del mondo politico, sindacale e istituzionale, nei confronti di chi ha dato tutto se stesso per promuovere e sviluppare la società vibonese – ha dichiarato Niglia - Quanti ne avvertono la sensibilità, a costruire la più eloquente testimonianza di riconoscenza verso chi ha prodotto ogni sforzo spendendosi senza sosta per il bene collettivo e la crescita di un territorio, che ha saputo coltivare e guidare con alto senso dello Stato e delle Istituzioni. Non si può dimenticare subito o ignorare la sua straordinaria opera politica e amministrativa – spiega Andrea Niglia – perché diverse generazioni di cittadini vibonesi hanno conosciuto, apprezzato e spesso fatte proprie le idee che Tony Murmura ha portato avanti nel tempo per rendere competitiva l’azione di crescita della Provincia di Vibo Valentia. Il percorso avviato, i tantissimi risultati ottenuti ma soprattutto la convinzione che Vibo Valentia debba continuare ad avvalersi delle sue ancora valide idee di sviluppo non possono lasciare insensibile l’opinione pubblica vibonese che deve inventarsi qualcosa per fare rimanere vivo il ricordo di una “mission politica” che ha portato migliorie e prestigio alla città di Vibo Valentia”.