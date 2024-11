In occasione della giornata mondiale del libro, l’Unical partecipa all’evento #ioleggoperchè con la manifestazione ‘Piazza un libro’. Ospiti d’eccezione e tanti appuntamenti, che 'L'Inviato Speciale' seguirà da vicino

Cosenza - Ai nastri di partenza la manifestazione “Piazza un libro” dell’Università della Calabria, la manifestazione di promozione della lettura dell’evento #ioleggoperché dell’AIE (Associazione Italiana Editori) a cui l’Ateneo ha aderito. A seguire l’evento il nostro direttore Pasquale Motta che farà il suo reportage per “L’inviato speciale”. La manifestazione è a cura del Dipartimento di Studi Umanistici, del CAMS e del Liaison Office dell’Università della Calabria.

Ospiti d’eccezione il cantautore e scrittore Vinicio Capossela, in apertura di giornata, e Moni Ovadia in chiusura. Nel mezzo decine di attività si susseguiranno lungo il ponte del Campus universitario di Unical: lounge e reading letterari, distribuzione di libri a cura dei Messaggeri, letture tematiche, letture libere degli studenti, spettacoli, un aperitivo letterario, e tanto altro, tutto accompagnato dalla musica di Girlesque Street Band, (nella foto con Pasquale Motta) e Takabum, che animeranno il ponte del Campus. Con la collaborazione della Fondazione LIA saranno organizzate “letture al buio”: occasioni in cui non vedenti, grazie alle tecnologie, leggeranno ad alta voce brani di libri. #ioleggoperché, oltre a dare un forte impulso al culto della lettura e a tutto ciò che essa comporta in termini di crescita culturale, sarà l’occasione per realizzare nuovi servizi permanenti per l’Ateneo. Fra questi l’installazione di postazioni di BookCrossing per il libero scambio di libri. Coinvolti nell’evento la Provincia di Cosenza e i Comuni di Rende, Cosenza e Montalto Uffugo oltre che le librerie, le biblioteche e le scuole dei tre comuni.

