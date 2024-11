La Regione Calabria chiude la sua edizione di Vinitaly all'insegna dell'unione e della compattezza

Dopo quattro giorni e oltre 20.000 visitatori stimati, la Regione Calabria chiude la sua edizione di Vinitaly all'insegna dell'unione e della compattezza. 56 aziende e due Consorzi hanno accettato la sfida di unirsi in un solo stand, comunicando ai visitatori e agli operatori un unico "brand Calabria", forte, distintivo e pronto per il mercato internazionale. Ma l'edizione 2016 di Vinitaly non si e' distinta solo per la grande conquista di aver riunito le aziende, ma anche per aver coinvolto in occasione dei propri appuntamenti illustri rappresentanti istituzionali, settoriali e organi d'informazione. Un fitto calendario di eventi ha infatti animato la quattro giorni, alternando degustazioni guidate a momenti di dibattito ed approfondimento. Hanno preso parte agli eventi targati Regione Calabria, tra gli altri, Il Ministro Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dorina Bianchi, Sottosegretario di stato al Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, l'On Luca Sani, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, l'On Nicodemo Oliverio, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, il Professore Attilio Scienza, Universita' di Milano, il Professore Rocco Zappia, Universita' di Reggio Calabria, il medico Oncologo Francesco Cognetti e ancora Marcello Masi, Direttore del TG2 Rai e i giornalisti Marco Mangiarotti di QN, Luciano Pignataro, giornalista de Il Mattino e ancora Giancarlo Gariglio, curatore nazionale Slow Wine. Vinitaly e' stata inoltre occasione di importanti incontri istituzionali alla presenza del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio che ha avuto modo di scambiare anche un cordiale saluto con Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Degustazioni mirate hanno permesso a visitatori, buyer, giornalisti italiani e stranieri, con particolare riferimento alla stampa tedesca, di conoscere le eccellenze vitivinicole calabresi. Per chi non fosse riuscito a prendere parte a questa grande occasione di comunicazione e commercializzazione, un fedele racconto fotografico, video e contenutistico di questi intensi giorni e' presente sul sito dedicato alla manifestazione www.rossocalabria.wine. Tempo di bilanci e buoni propositi dunque, rilanciati dal Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio: "E' stato un grande Vinitaly, grazie all'impegno dei produttori percorriamo la strada di un grande cambiamento. Ringrazio loro i veri protagonisti di questa 50.ma edizione di Vinitaly e lancio con piacere una nuova sfida per un Vinitaly 2017 ancora piu' grande. Abbiamo opzionato infatti per ulteriori 3 anni lo spazio in Vinitaly, per tutte le nostre aziende che invito a partecipare sempre piu' numerose per ribadire che la Calabria ha preso la giusta strada per competere sul mercato europeo ed internazionale".