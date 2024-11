La popolare trasmissione condotta da Roberto Giacobbo si occuperà del mito del re visigoto e farà inoltre tappa a Girifalco e Vibo Valentia

Il Santuario di San Michele Arcangelo nel Gargano, in Puglia, dove convivono storia, fede e mistero. Parte da qui il viaggio di Roberto Giacobbo e di "Voyager", in onda lunedì 18 luglio alle 21.15 su Rai2. In primo piano il significato che si cela dietro le "apparizioni" di San Michele e il perché di una venerazione così diffusa in tutta Europa. Giacobbo propone, inoltre, una visita al Teatro Petruzzelli di Bari, uno dei più importanti d'Italia, ricostruito dopo l'incendio che lo distrusse nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 1991.

Durante i lavori di restauro, venne scoperta una misteriosa stanza segreta, legata al famoso storico re Alarico che fuggì da Roma con un ricco bottino, nel 410 dopo Cristo. Potrebbe trattarsi del più grande tesoro della storia, sepolto probabilmente con la salma del re visigoto, in Calabria, a Cosenza. Gli indizi? Una grotta poco accessibile dov’è situato un misterioso tumulo. Una ricerca in cui storia e leggenda si intrecciano tra le acque dei fiumi Crati e Busento.

Si prosegue, a Sud, sulle tracce di un passato che svela un'antica civiltà antecedente alla dominazione greco-romana, in grado di manovrare grandi pietre e calcolare i cicli delle stagioni attraverso fenomeni astronomici. E, ancora, Roberto Giacobbo sale su un elicottero del Corpo Forestale dello Stato per arrivare sino al centro della Basilicata e indagare su un sito megalitico, dove sembra che uomini e dinosauri possano aver convissuto: una teoria impossibile ma che sembra essere testimoniata da alcuni controversi manufatti che si trovano in diversi siti nel mondo. Come un reperto conservato in un museo privato calabrese: il "sauro di Girifalco". Secondo accreditate teorie, i "sauri" si sarebbero estinti ben 65 milioni di anni fa, ma c’è chi sostiene che siano stati trovati tessuti molli in alcuni fossili di dinosauri sopravvissuti fino a un tempo più recente.

La trasmissione farà tappa anche al Museo archeologico statale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia per un approfondimento dedicato a reperti, come la “Laminetta orfica”, che testimoniano la grandezza della storia del nostro Paese. Non a caso, la puntata si intitola “Italia straordinaria. La civiltà che ha cambiato il mondo”.