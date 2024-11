La candidata del centrodestra Wanda Ferro promette attenzione per il patrimonio culturale della regione

Monasterace - "Insieme al tempio di Kaulon, che sta inesorabilmente scivolando verso il mare, rischia di crollare anche la credibilità delle istituzioni - ha dichiarato Wanda Ferro durante la sua visita al sito archeologico -il tempio, uno dei più belli della Magna Grecia, i mosaici di Monasterace e tutta l'area archeologica locrese e jonica in generale, rappresentano non solo le radici ma la possibilità di guardare al futuro con un progetto concreto".



"L'arte e la cultura sono non solo la ricchezza spirituale ma anche e soprattutto fonte di sviluppo e lavoro -ha aggiunto - grazie ad esse, i calabresi cambieranno il proprio destino. Auspico che il ministro Lanzetta, ex sindaco di Monasterace, intervenga sulla vicenda, non lasciando solo quanti, volontari, si stanno adoperando per salvare dalle acque ciò che resta di un passato glorioso".