La fiera, tra le più importanti nel panorama del wedding calabrese, dal 29 settembre al 2 ottobre farà tappa al “Centro Commerciale Due Mari”. Ospiti d’eccezione l’attore Giuseppe Zeno e il ballerino Stefano De Martino

Dopo il grande successo ottenuto nella prima tappa del Wedding Expo svoltosi a Gioia Tauro “Parco commerciale Annunziata” dal 15 al 18 Settembre, il 29 e il 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre farà tappa a Lamezia Terme presso il “Centro Commerciale Due Mari”.

A tagliare il nastro il 29 Settembre alle ore 16.00 sarà l’attore Giuseppe Zeno, che dopo aver visitato l’intera area fieristica si recherà nella sala eventi ed insieme ad MSC Crociere, estrarrà una crociera ad una delle fortunate coppie di sposi presenti all' inaugurazione, subito dopo saluterà fans e curiosi che avranno la possibilità di scattare delle foto insieme.



Inizierà così il viaggio verso il mondo del Wedding Expo, sede ideale per cogliere idee nuove ed originali per il proprio matrimonio. La presenza di un elevato numero fornitori del settore più rinomati in Calabria e della maggiori firme della moda sposi, fa di Wedding Expo un momento di grande interesse commerciale. Quattro intensi giorni nei quali è possibile informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti,ottenere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi e nel caso lo si desideri, anche effettuare prenotazioni direttamente presso gli stand, a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi.



Il 30 Settembre la fiera è aperta al pubblico dalle ore dalle ore 10:00 alle ore 21:00 saranno questi gli orari previsti anche per sabato e domenica.



L’1 Ottobre alle ore 18:00 nell’area eventi alcuni chef più rinomati della Calabria cucineranno davanti al pubblico presente, trasferendo ricette, consigli e curiosità alla platea, su piatti che verranno subito dopo assaggiati.



Il 2 Ottobre calerà il sipario sulla seconda edizione del Wedding Expo con un gran finale. Dalle prime ore del pomeriggio sarà presente il ballerino Stefano De Martino che dopo aver salutato tutti gli espositori presenti, attenderà fans e curiosi nell’area eventi. Sarà lui il testimonial della sfilata della nota stilista “Valentini Spose” che alle ore 18:00 presenterà la sua collezione di abiti da sposa 2017 .