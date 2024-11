Settimana difficile per la cantante calabrese Eleonora Anania, giovane ragazza lametina, sorpresa dell’ultima edizione di X Factor.



Il brano assegnatole la scorsa settimana dal suo coach, Skin, non la aveva per nulla esaltata. La canzone di Gianna Nannini ‘Meravigliosa creatura’ aveva infatti provocato non pochi malumori in Eleonora che si sono rivelati durante l’esibizione del live di giovedì scorso. Una performance sottotono, senza grandi emozioni, tanto da risultare tra i meno votati della serata. Finita al ballottaggio con l’altro cantante calabrese in gara, Eva, Eleonora è stata salvata dai giudici Fedez, Elio e la stessa Skin. Giovedì prossimo invece Eleonora canterà il brano di un amatissimo cantautore calabrese, Rino Gaetano. La canzone scelta da Skin per una delle sue pupille è ‘Ma il cielo sempre più blu’. Assegnazione che ha letteralmente fatto impazzire di gioia la ragazza calabrese.