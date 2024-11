Nuova grande prova del performer lametino che ha convinto giudici e pubblico conquistando l’ultima serata del talent show di Sky. Dovrà vedersela con Casadilego, i Little Pieces of Marmalade e Blind

Un duetto con Elio, la cover di Milano Circonvallazione esterna, degli Afterhours, e si spalancano le porte della finale di X-Factor.

N.A.I.P., sigla che sta per Nessun Artista In Particolare, ha stupito ancora una volta i giudici del talent show di Sky con la sua straripante presenza scenica, fatta di musica e coraggio nelle scelte artistiche e nelle interpretazioni.

Due performance che hanno convinto Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton ma soprattutto il pubblico da casa, che ha premiato l'artista lametino regalandogli il palco della serata finale dello show di Sky.

Così per N.A.I.P, ovvero Michelangelo Mercuri, è arrivata la grande possibilità di sbarcare dalle serate del circolo indie calabrese e nazionale alla finale del talent più importante d’Italia. Il performer calabrese aveva stupito tutti sin dalle prime audizioni, con una canzone dal titolo Attenti al loop. Una soddisfazione enorme per l'artista, che seguito dal giudice Mika ha collezionato successi ed applausi a scena aperta.

Suoi avversari nella finale condotta come sempre da Alessandro Cattelan saranno la giovanissima Casadilego, il rock dei Little Pieces of Marmalade e Blind, che ha sconfitto al ballottaggio finale MyDrama conquistando l'ultimo posto disponibile.

Fra sette giorni la finalissima, in cui scopriremo se l'artista lametino riuscirà a convincere giudici e pubblico e a diventare il primo artista calabrese a vincere X-Factor.