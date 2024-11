Boom di presenze, oltre 160 mila visitatori per l’iniziativa promossa dalla Cna, Camera di Commercio e dal Comune di Cosenza

80 stand, 60 maestri cioccolatieri provenienti dal Sud Italia e, quest'anno, anche dalla Toscana, oltre 160 mila visitatori nelle tre giornate: sono i numeri della 14esima edizione della Festa del Cioccolato che nel fine settimana ha animato l'isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza. Bissato, dunque, il successo dello scorso anno. Bilancio positivo per una manifestazione nata quasi per gioco, 14 anni fa, grazie alla Cna e agli artigiani della cioccolata del territorio e che oggi è diventato uno degli eventi di punta dell'autunno cosentino.

“L'intuizione che abbiamo avuto 14 anni fa – ha commentato il presidente Cna provinciale Francesco Rosa – si è dimostrata un'idea vincente. Una kermesse, organizzata dalla Cna, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comune di Cosenza, cresciuta nel tempo che è riuscita a coinvolgere, di anno in anno, sempre più' operatori. Quest'anno abbiamo incrementato gli stand ed è aumentato il numero di visitatori provenienti anche da fuori regione, come confermano le significative presenze registrate negli alberghi del cosentino”.

Protagonisti anche diversi sarti che hanno esposto le loro creazioni nella passerella sull'isola pedonale di Cosenza: «Con l'assessore alla Crescita economica del Comune di Cosenza, Loredana Pastore, si è innescata una fruttuosa collaborazione istituzionale che mi auguro - ha aggiunto Francesco Rosa - porti alla organizzazione di altri eventi».

«La Festa del Cioccolato – ha commentato quindi il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri – ormai non è più una manifestazione provinciale ma è interregionale. La speranza è che possa diventare un evento nazionale».

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare anche il sindaco Mario Occhiuto per la location dell'iniziativa e per la disponibilità dimostrata nei confronti dell'evento. Nonostante l'enorme flusso di visitatori tutto si è svolto al meglio grazie all'impeccabile servizio svolto dei vigili urbani.

Lodevole il lavoro degli operatori di Ecologia Oggi, che incessantemente, hanno provveduto alla pulizia delle strade. Importante, inoltre, il presidio attuato davanti alle statue del Mab, per evitare atti vandalici e gesti di inciviltà, affidato dall'amministrazione comunale ai volontari di “Fare Ambiente”. Cna e Camera di Commercio sottolineano in conclusione l'ottimo lavoro svolto da Pino De Rose, event planner di Publiepa, che da 14 anni cura nei minimi dettagli l'organizzazione della Festa del Cioccolato.