Selezionati i 10 artisti del progetto espositivo Young at art- Basically

Il progetto espositivo Young at Art, dal titolo BasyCally, istituito dal MACA ( Museo Arte Contemporanea Acri) e dall’associazione culturale Oesum Led Icima, giunto alla quinta edizione, si è rivolto, non solo agli artisti under 35 nati in Calabria, ma anche a coloro nati nella regione Basilicata. Per tale motivo, l’edizione 2016 di “Young at Art, usufruisce della partnership di Rebac ( Rete Basilicata Arte Contemporanea).



Artisti Young at Art 2016: Ettore Basentini – Pittura/Scultura/Installazione, Marta Cerminara – Pittura/Fiber Art, Francesco Cristiano – Fotografia, Debora De Bartolo – Fotografia, Annamaria Di Lecce – Scultura, Valentina Ferrandes – Videoarte, Roberto Gentili – Illustrazione, Antonella Malvasi – Pittura, Adua Martina Rosarno – Pittura, Francesco Speciale – Scultura/Installazione.

Le dieci opere, verranno esposte, inizialmente, negli spazi del MACA, in una mostra che avrà inizio a partire da sabato 16 aprile 2016, e, successivamente, in altre due mostre, che si terranno lungo il 2016, rispettivamente a Matera e a Torino.