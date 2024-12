Andrà in onda questa sera la ventesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva di LaC Tv condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro, mentre in collegamento via Skype due giornalisti: Antonio Ciampa , de Quotidiano del sud, e Antonio Lopez di Rai sport.

Nel corso della puntata di questa sera, l’ultima del 2024, si parlerà soprattutto della ventesima giornata di Serie B, caratterizzata dalla grande vittoria del Pisa anche a Genova contro la Sampdoria. Vittoria in rimonta del Sassuolo contro un Cosenza disattento nel finale ma anche sfortunato. Finiscono in parità il derby lombardo tra Cremonese- Brescia, Modena - Sudtirol e Juve Stabia - Frosinone. Conquistano i 3 punti la Carrarese contro il Cesena, la Reggiana a Mantova, il Cittadella contro la delusione Palermo, il Bari contro lo Spezia e il Catanzaro contro la Salernitana, in una sfida decisa da Re Pietro Iemmello, capocannoniere del campionato di Serie B.

Il format “11 in campo” non andrà in onda giorno 6, per la sosta del campionato di serie B. L’appuntamento con la trasmissione sportiva di LaC Tv si rinnoverà lunedì 13 gennaio 2025.

Come vederci

L'appuntamento con “11 in campo” è oggi alle 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.