Andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21.30, la ventiquattresima puntata di “11 in campo” il format di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro e Jennifer Stella. In collegamento il giornalista Antonio Ciampa.

Sarà un appuntamento speciale, quello odierno, che darà ampio spazio al calciomercato, con collegamenti in diretta da Milano con Antonio Alizzi, inviato all’Hotel Sheraton per seguire, fino alla mezzanotte, gli ultimi istanti delle trattative.

Puntata ricca che, tra gli ospiti, vedrà anche la partecipazione dell’attaccante della Cremonese Jari Vandeputte, dell’allenatore del Mantova Davide Possanzini e del sindaco di Cosenza Franz Caruso.