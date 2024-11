Nell'entusiasmante lotta contro il cronometro alla 24h Le Mans 2023, è stato Antonio Fuoco, pilota calabrese alla guida della Ferrari, a conquistare la pole-position.

Il pilota classe 1996 di Cariati, è stato perfetto durante i suoi tentativi, primeggiando davanti alla vettura gemella guidata da Alessandro Pier Guidi. La prestazione di Fuoco è stata storica, poiché una Ferrari non partiva davanti a tutte le altre sul "Circuit de la Sarthe" dal lontano 1973. Dopo oltre mezzo secolo di assenza dai prototipi, gli italiani hanno agguantato la prima fila della maratona francese, superando i riferimenti rappresentati da Toyota e Porsche.

Fuoco ha ottenuto la sua seconda pole-position nel FIA World Endurance Championship 2023. Il pilota italiano, al suo debutto tra i prototipi dopo un'ottima esperienza nelle corse GT, ha mostrato tutto il suo talento. Dopo una lunga carriera nelle competizioni monoposto, con esperienze sia in F3 che soprattutto in FIA F2, il secondo posto nella Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e la vittoria nella categoria GTD alla 12h di Sebring nel 2022 hanno catapultato Fuoco in un ambito posto all'interno dell'Hypercar di Maranello.

La performance straordinaria di Antonio Fuoco alle qualifiche della 24h Le Mans 2023 dimostra l'eccellenza del motorsport italiano e la determinazione della Ferrari nel tornare al vertice delle competizioni prototipo. Ora i riflettori sono puntati sulla leggendaria gara di durata, dove la Rossa cercherà di confermare la propria superiorità e scrivere un nuovo capitolo nel suo glorioso albo d'oro. La partenza della gara è fissata alle ore 16 di sabato 10 giugno, l'arrivo dopo 24 ore esatte.