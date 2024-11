Il calabrese Antonio Fuoco sulla Ferrari 499P numero 50, insieme agli altri piloti della scuderia di Maranello, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, è in corsa per ottenere il successo nella prestigiosa 24ore di Le Mans, quarta prova del Mondiale Endurance 2024. Fuori gara nella notte la Bmw guidata dall'ex campione di motociclismo Valentino Rossi.

A quattro ore dal termine della 24 Ore di Le Mans, dopo l'ultima tornata di soste è la Cadillac V.Series-R N.2, con Alex Palou a bordo, a ritornare al comando davanti alle due Toyota di Buemi e Kobayashi. In quarta posizione la prima Ferrari, quella di Calado, mentre la hypecar numero 50 è scivolata quinta per aver effettuato cambio pilota e gomme. Qualche difficoltà ai box invece per la N.83 della Rossa di Maranello che è stata portata dentro al garage per il fumo che usciva dal freno anteriore destro, con la rincorsa alla vittoria per l'equipaggio di Kubica che si ferma qui.

Saranno le ultime 4 ore a decretare, dunque, i vincitori della storica 24 Ore di Le Mans, con il pilota di Cariati che ha ancora tutte le carte in tavola per salire, insieme ai sui compagni di scuderia sul gradino più alto del podio.