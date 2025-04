Catanzaro si prepara ad accogliere il 16th "Spring Dragon" Wushu International Tournament, un evento di caratura mondiale che dal 4 al 6 aprile 2025 trasformerà il Pala Gallo in un'arena dedicata alle arti marziali cinesi.

Questa competizione, organizzata dall'Accademia Centrale Wushu Catanzaro sotto la guida del Maestro Massimo Scalzo, è divenuta negli anni uno dei più prestigiosi appuntamenti del settore, attirando atleti e giudici da oltre 20 nazioni.

L'evento, riconosciuto come uno dei più grandi tornei di Wushu in Europa, rappresenta un'occasione unica per la città di Catanzaro, che si conferma punto di riferimento internazionale per questa disciplina.

La cerimonia d'apertura è prevista per sabato 5 aprile alle ore 12:00. La sfilata di tutti i team partecipanti e la danza del leone offriranno uno spettacolo suggestivo, in grado di coinvolgere il pubblico e di sottolineare l'importanza delle tradizioni nel contesto delle arti marziali cinesi.

Grazie agli sforzi del Maestro Scalzo e del suo team, l'evento si avvale delle migliori attrezzature disponibili, tra cui le pedane ufficiali Wesing, le stesse utilizzate nei campionati mondiali di Wushu. Inoltre, la presenza di giudici internazionali di altissimo livello garantirà il massimo rigore nelle valutazioni e il rispetto degli standard tecnici più elevati.

Lo "Spring Dragon" è molto più di una competizione: è un'occasione di incontro, di crescita e di condivisione. Atleti di ogni età e provenienza si confronteranno in un clima di sportività e rispetto reciproco, dando vita a nuove amicizie e rafforzando il senso di comunità che caratterizza il mondo del Wushu.