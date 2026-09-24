I ragazzi hanno sperimentato moto d’acqua, moto surf e gommoni federali sotto la guida degli istruttori della FIM. Dal 26 settembre spazio alle competizioni dei campionati italiani

Il mare sale in cattedra a Corigliano-Rossano, dove gli studenti degli istituti superiori locali sono stati protagonisti della seconda giornata delle attività dedicate al mondo della scuola, nell’ambito delle manifestazioni sportive “Mare in Movimento 1” e “Mare in Movimento 2”, promosse dalla Delegazione regionale della Federazione Italiana Motonautica (FIM).

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e immersiva direttamente in mare, cimentandosi nelle attività proposte sotto la guida degli istruttori federali. Dalle prove a bordo dei gommoni federali alle esperienze con moto d’acqua e moto surf, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino tecniche, regole e caratteristiche degli sport acquatici.

Un vero e proprio “battesimo dell’acqua”, accompagnato da momenti dedicati all’educazione al mare, alla sicurezza e alla conoscenza dell’ambiente marino. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alla cultura del mare attraverso un’esperienza diretta, con particolare attenzione alla sicurezza e alla formazione.

Per Mare in Movimento 1, l’ultima giornata delle attività scolastiche è in programma domani, 25 settembre, dalle 9 alle 13. Successivamente, il 26 e 27 settembre, a Corigliano Calabro, spazio alle competizioni del Campionato Italiano Diporto Touring Cup, del Campionato Italiano Offshore One Green Class e del Campionato Italiano Honda Offshore, con oltre 30 imbarcazioni e piloti provenienti da tutta Italia.

A Rossano, invece, le attività di Mare in Movimento 2 proseguiranno il 26 e 27 settembre con la tappa unica del Campionato Italiano Hydrofly, insieme alle sfide del Campionato Italiano Moto d’Acqua Endurance, nelle categorie Offshore F1 e F2. In programma anche esibizioni acrobatiche e gare ad alta velocità.

Una lunga coda d’estate, dunque, per la “Regina dello Jonio”, che si prepara ad accogliere i campioni della motonautica dopo aver aperto il mare ai giovani.

L’iniziativa rientra nel programma istituzionale delle manifestazioni Mare in Movimento 1 e Mare in Movimento 2 ed è realizzata con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Calabria, del Comune di Corigliano-Rossano, di Sport e Salute e del Coni.