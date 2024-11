Grande appuntamento per gli appassionati di taekwondo che questo fine settimana si incontreranno al Palasport di Corigliano-Rossano (centro urbano di Rossano) per contendersi il titolo di campione interregionale.

La manifestazione interesserà gli atleti di tutte le cinture appartenenti alle categorie dei cadetti A, Junior e Senior.

430 iscritti e 70 società del meridione

Questi i numeri del campionato: 430 atleti iscritti, 70 società provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Lazio e Basilicata.

Un risultato importante, quindi, per tutto il movimento del taekwondo calabrese come conferma il presidente del comitato calabro Giancarlo Mascaro: «Siamo soddisfatti di questi numeri e stiamo continuando a lavorare – dice - per accogliere al meglio tutti coloro i quali verranno a gareggiare sabato e domenica. Non dimentichiamo che dietro agli atleti e le società ci sono tante famiglie che sacrificano tempo e denaro pur di seguire questo sport. A Rossano saremo in totale circa 800. Ringrazio fin da ora il gestore del Palaeventi, gli ufficiali di gara, gli addetti ai lavori che sono sicuro ci consentiranno di vivere al meglio questa due giorni di sport».

Appuntamento, dunque, al palasport di Rossano sabato 23 e domenica 24 febbraio a partire dalle Ore 9 e che vinca il migliore.