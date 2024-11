La famiglia del piccolo scomparso per una malattia rara ha organizzato una gara regionale di Petanque, disciplina sportiva che amava tanto. «Venerdì avrebbe compiuto 15 anni. Da lassù è il regista dei nostri risultati».

La famiglia del piccolo Karol, il bimbo speciale scomparso due anni fa a causa di una malattia genetica rara, per mantenerne vivo il ricordo, ha organizzato nel fine settimana sul lungomare di Gioia Tauro il “Primo Memorial Agostino”. L’associazione creata dai due genitori, “Karol e i Numeri Primi”, ha organizzato una gara regionale a coppie di Petanque, la disciplina di bocce molto amata dal figlio.

«Karol è vivo tra noi – afferma con decisione la mamma Barbara Sidoti -. Con mio marito abbiamo pensato di organizzare, con la nostra associazione, il primo Memorial dedicato a Karol, proprio in questi giorni, perché venerdì avrebbe compiuto 15 anni. Il torneo è stato molto partecipato e questo ci dà forza per andare sempre avanti».

L'evento ha visto coinvolte sette formazioni a coppie per la gara Juniores di sabato 23 novembre, e ben sedici per la gara Seniores di domenica 24. Molti i curiosi che si sono avvicinati per assistere alla competizione.Tra i vincitori, il fratello e il papà di Karol, Valerio Agostino: «Da lassù nostro figlio continua ad essere il regista dei risultati dell’associazione».

A partecipare alla manifestazione, oltre ai padroni di casa, "Karol e i numeri primi Aps", anche la Asd Villa Arangea e la Asd Ortí Petanque. Intervenuti il responsabile regionale Petanque, Guglielmo Votano, il segretario Fib Calabria, Francesco Brutto, e il delegato provinciale Fib, Antonino Canale. L’evento è stato supportato e condiviso dall’amministrazione comunale gioiese, con la presenza del sindaco Simona Scarcella, del vice sindaco Antonio Parrello e del consigliere Luciano Mangione che ha anche preso parte alle gare.