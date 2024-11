Tutto pronto, a Gizzeria Lido lo spettacolo può iniziare. In Calabria l’unica tappa italiana dei campionati mondiali di Kitesurf, in programma dal 20 al 24 luglio prossimi. Le Kite Foil World series, si terranno negli spazi di mare dell’Hang Loose Beach, in località Pesci e Anguille, dove gli atleti che arriveranno da tutti i continenti si sfideranno nelle varie categorie.

Luca Valentini, presidente del Circolo velico e il suo staff hanno organizzato tutto nei dettagli e gli atleti sono arrivati in zona per gli allenamenti da diversi giorni.

«Uno spettacolo nello spettacolo – si legge in una nota -, in questi giorni, vedere l’arco di mare tagliato dalle vele. Le strutture turistiche vanno verso il sold out, una buona notizia che certifica l’interesse storicizzato da anni per questo sport, in Italia e non solo. Ci si muove tra sport e marketing turistico internazionale grazie ad un lavoro collettivo di prima mano».

La manifestazione è promossa da: World Sailing (Federazione internazionale Vela), Ika (International Kiteboarding Association), Fiv (Federazione Italiana Vela), Ckwi (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach e il Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento sarà la Porsche che terrà gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori.

Il programma

Si parte mercoledì 20 luglio, il programma della prima giornata prevede le registrazioni degli atleti dalle ore 15.00, alle 19.00 press conference e welcome dinner al quale sono invitati i giornalisti oltre che gli atleti. Poi dal 21 al 24 dalle 12.00 alle 18.00 si svolgeranno le gare e domenica 24 alle ore 18.00 sono previste le premiazioni.