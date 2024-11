Il primo Open Day organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Giovanile Catanzaro CSG, ha richiamato numerosi giovani che si sono cimentati in diverse discipline sportive

È stato un successo il primo Open Day organizzato a Guardavalle marina, nel Catanzarese, al campo sportivo adiacente l’Istituto scolastico ed il parco giochi, su iniziativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Giovanile Catanzaro CSG. L’idea è quella di coinvolgere tutti gli alunni, dai cinque anni in su, in attività che possano favorire la conoscenza della regina degli sport e invogliarli ad intraprendere attività sportive e motorie. Partendo da giocosport e giocatletica per arrivare alle discipline sportive che ruotano nel settore dell’Atletica leggera.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa vi è la necessità di contrastare il crescente problema dell’obesità infantile e giovanile, migliorare il rapporto con il proprio corpo e quindi con se stessi, accettare la propria fisicità, integrarsi con gli altri, apprendere le regole di una sana competizione e di un agonismo corretto grazie alla pratica sportiva. L’idea parte dal Presidente dell’Associazione Sportiva, Vincenzo Caira, che, oltre ad essere l’allenatore del campione Edoardo Alfieri, è anche vicepresidente della FIDAL Calabria. Lo stesso ha trovato piena collaborazione per la diffusione dell’atletica leggera sul versante jonico con l’istituto Comprensivo Aldo Moro di Guardavalle, diretto da Raoul Elia, e con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Caristo.

Molti alunni partecipanti, sotto la guida dei tecnici, si sono cimentati nel lancio del vortex, nella marcia, nelle gare di mezzofondo, nella velocità e nella staffetta. Presenza di rilievo quella del campione europeo e mondiale di marcia Edoardo Alfieri che si è esibito nella specialità del tacco e punta insegnando i rudimenti della sua disciplina alle giovani leve presenti. Un ringraziamento da parte dell’organizzazione anche a SMED di Guardavalle per il servizio ambulanza ed allo staff dei dirigenti locali guidato da Vincenza Ussia a Mimmo Guido. Dunque, da parte dei promotori dell'iniziativa, un grande “in bocca al lupo” a tutte le “giovani pianticelle”, che si sono avvicineranno all’atletica leggera.