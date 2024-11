Squadre in campo al Via del Mare nonostante la rizollatura lampo e le condizioni apparentemente pessime del manto erboso. Indignazione della tifoseria silana sui social

Situazione analoga, epilogo differente. Allo stadio Via del Mare si gioca regolarmente il match tra Lecce e Salernitana, nonostante la rizollatura del manto erboso sia stata terminata soltanto a poche ore dal fischio d'inizio. Dopo il semaforo verde acceso in mattinata dalla Lega è arrivato il placet dell’arbitro: il signor Di Martino di Teramo dopo un sopralluogo ha ritenuto il campo praticabile. Dalle immagini televisive, però, i tifosi silani colgono le medesime imperfezioni notate sul terreno del San Vito Marulla, decisive per l'annullamento della partita con il Verona. E sui social è iniziato il tam tam dei sostenitori rossoblù, nella convinzione che davanti alla medesima circostanza siano stati adottati due pesi e due misure.

Il silenzio di Guarascio

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio e gli altri tesserati hanno scelto per il momento, la strada del silenzio. A parte lo scarno comunicato diffuso poche ore dopo l’annullamento della gara contro gli scaligeri, nessun altro commento è filtrato sulla pessima figura rimediata nel pomeriggio di sabato. Con ogni probabilità la società attenderà le decisioni del giudice sportivo prima di commentare ulteriormente l’episodio.



