Il Premio giornalistico “Franco Russo”, arrivato alla sua sesta edizione, sarà conferito al giornalista Maurizio Insardà, il 30 agosto nelle suggestive terrazze del castello Gioacchino Murat di Pizzo. Come da tradizione la premiazione avverrà in concomitanza della cerimonia di assegnazione del torneo calcistico “Coppa Olimpia” giunto alla cinquantasettesima edizione. Nell’occasione verrà anche assegnato il prestigioso riconoscimento intitolato alla memoria del decano dei giornalisti napitini.

Gli esordi

Giornalista per la carta stampata e volto noto per il pubblico delle emittenti regionali, ha iniziato la sua carriera professionale a Radio Onda Verde, Rete Kalabria e il Domani della Calabria. Ha scritto per diverse testate giornalistiche nazionali e regionali (Il Mattino, Il Quotidiano della Calabria, Calabria Ora ed il Garantista). È collaboratore da circa vent’anni con il Corriere dello Sport e ideatore del programma sportivo A Tutto Campo, che è andato in onda su Telespazio Calabria, RTI e LaC Tv.

Premio sportivo internazionale "Nicola Ceravolo"

È suo il programma “I fatti del pallone” che racconta la Calabria calcistica nel mondo del professionismo. Organizzatore del Premio sportivo internazionale “Nicola Ceravolo” e del Premio “Oreste Granillo” l’uno realizzato nella città di Catanzaro e l’altro a Reggio Calabria, entrambi dedicati alla memoria di due grandi presidenti. Il premio Ceravolo è ormai una delle kermesse più importanti d’Italia e gli ospiti avuti dalla manifestazione negli ultimi anni ne sono la riprova: Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti e in questa edizione Roberto Mancini.

Scrittore e fotografo

Autore di una “Storia rossoblu”, testo che racconta la storia dei 75 anni della Vibonese calcio, con la prefazione di Italo Cucci. Nel 2011 è stato insignito del Premio Coni per il giornalismo, nel 2013 del Premio Elvio Guida, nel 2016 del Premio Vela d’argento e del Premio Marina del Marchese. Nel 2018 ha realizzato la mostra fotografica per i 90 anni della Vibonese calcio.