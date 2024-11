In migliaia nella città napitina per salutare la carovana rosa che raggiungerà Praia a Mare. Presente anche il campione Francesco Moser

Pizzo in festa per una giornata storica. Quella della settima tappa del Giro d’Italia che partirà proprio dalla città napitina per arrivare a Praia a Mare, nel Cosentino. Ben 159 chilometri che separano le due località costiere da percorrere essenzialmente sulla strada statale tirrenica 18 con l'una unica lunga e blanda salita posta a Scalea ad appena 10 chilometri dall'arrivo. «Una tappa facile lungo il mare» - ha dichiarato ai nostri microfoni il campione trentino Francesco Moser presente per assistere alla partenza della carovana rosa.





Sabato 12 maggio, il Giro ripartirà da Praia a Mare per raggiungere il Santuario di Montevergine in provincia di Avellino.