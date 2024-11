Tra i premiati anche il presidente della Figc Gabriele Gravina: «Sarebbe bello che la Nazionale tornasse in Calabria, magari in riva allo Stretto»

Una serata di gala nel ricordo di Oreste Granillo, indimenticabile uomo di sport e politica. A Reggio Calabria è andata in scena la la quarta edizione del Premio Oreste Granillo. Un appuntamento ideato dal giornalista Maurizio Insardá, che anche quest’anno ha coinvolto personalità di livello nazionale. Gabriele Gravina, presidente della Figc, Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media, e Italo Cucci, storico ex direttore del Corriere dello Sport hanno animato l’evento, condotto dallo stesso Insardà e dalla giornalista Chiara Giuffrida.

Molto interessanti le tematiche toccate dagli ospiti presenti. Gravina, su tutti, ha parlato di tante delle principali problematiche del calcio italiano: dalla necessità di implementare i settori giovanili alle soluzioni di controllo economico come l’indice di liquidità, passando per la risoluzione del problema legato alle multiproprietà. Una tematica che riguarda da vicino proprio il presente Luigi De Laurentis. «Lavoriamo per risolvere la situazione» ha spiegato il numero uno della Figc, che ha poi aperto alla possibilità di vedere nuovamente la Nazionale di calcio in Calabria e, magari, proprio allo stadio Granillo. «Mi piacerebbe - ha spiegato Gravina - ma servono logicamente le infrastrutture. Mi risulta, tuttavia, che si sta lavorando in merito, sarebbe bello che lo stadio Granillo tornasse a vedere gli azzurri».

Molto emozionata Maria Stella Granillo, figlia del compianto Oreste, che ha sottolineato l’amore del papà per la città, la Reggina e lo sport in ogni sua forma e disciplina. Di grande impatto anche la consegna dei vari riconoscimenti: l’ex Presidente USSI Calabria Franco Pellicanò ha premiato Cristofaro Zuccalà, il Presidente del CONI Calabria Maurizio Condipodero ha premiato Lucio Dattola, il Presidente della LND Saverio Mirarchi ha premiato Enzo Romeo, il Presidente dell’USSI Calabria Rocco Musolino ha premiato Matteo Mammì, Maria Stella Granillo ha premiato Luigi De Laurentiis, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso ha premiato Gabriele Gravina.